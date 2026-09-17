Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın hazırladığı 3 vasiyetnamenin açıklanacağı dava, bazı mirasçılara tebligat ulaştırılamaması nedeniyle 17 Aralık Perşembe gününe ertelendi. Yeğeni Levent İnanır'ın açıklamalarının ardından "Ufukta miras kavgası mı var?" sorusu akla gelirken usta oyuncunun malvarlığı da gündem oldu.

İnanır'ın toplam 28 mirasçısının olduğu öğrenilirken, son vasiyetnamede malvarlığının büyük bölümünü 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı iddia edilmişti.

Usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır'ın ise "Kadir dayımın biraz irade sorunu vardı. O yüzden açıklanacak şeyin de ne olduğu çok önemli değil; çünkü çok ağır tedavi görüyordu kendisi." ve "2015'te verdiği bir vasiyeti 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Biraz kafa karıştıran bir durum." şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Bu açıklamalar, vasiyetnamenin açıklanmasının ardından aile içerisinde mirasla ilgili bir hukuki sürecin yaşanıp yaşanmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

GAYRİMENKULLERDEN SAATLERE UZANAN MALVARLIĞI LİSTESİ

Kadir İnanır'ın geride bıraktığı malvarlığı da merak konusu oldu. Usta oyuncunun bankalarda yüklü miktarda parasının ve çok sayıda gayrimenkulünün bulunduğu iddiaları gündeme gelirken, yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlar da dikkat çekiyor. İşte Kadir İnanır'ın ardında bıraktığı iddia edilen malvarlığı listesi: