Kadir İnanır'ın 28 mirasçısı varmış! Yeğeni Levent İnanır'dan ortalığı karıştıracak sözler

Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin okunacağı dava, aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmaması nedeniyle 17 Aralık saat 09.30'a ertelendi. İnanır'ın yasal mirasçı sayısının 28 olduğu öğrenilirken, yeğeni Levent İnanır'ın adliye önünde yaptığı açıklama dikkat çekti.

Kadir İnanır'ın vasiyetnamelerinin bugün açılması bekleniyordu. Ancak aile fertlerinden bazılarına tebligatların ulaşmaması nedeniyle dava 17 Aralık saat 09.30'a ertelendi.

2015 yılında ilk vasiyetini hazırlayan İnanır'ın, 2022'de noter huzurunda iki ayrı vasiyetname daha düzenlediği belirtildi. Hürriyet'in haberine göre, son vasiyetnamede İnanır'ın malvarlığının çoğunu 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı iddia edilmişti.

Kadir İnanır'ın yasal mirasçı sayısının ise 28 olduğu öğrenildi.

"KADİR DAYIMIN İRADE SORUNU VARDI"

Vasiyetnamelerin içeriği merak konusu olurken, İnanır'ın yeğeni Levent İnanır adliye önünde açıklamalarda bulundu.

Magazin Burada'nın haberine göre, Levent İnanır, vasiyetnamelerin üç kez değiştirilmesine dikkat çekerek, "Kadir Dayımın biraz irade sorunu vardı. O yüzden açıklanacak şeyin de ne olduğu çok önemli değil. Çünkü çok ağır tedavi görüyordu kendisi. Çok direndi, çok savaştı. O yüzden bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Muhabirin vasiyetnameler konusunda şüphe olup olmadığını sorması üzerine İnanır, "Ne olduğunun hiç önemi yok. Söylediğim gibi, Kadir Dayım ağır tedavi, ağır ilaçlar kullanıyordu. İrade sorunu vardı. Zaman zaman o (bilinç kaybı) da oluyordu. Aralıklı yoğun bakımları olduğu, entübe dönemleri olduğu... 6 yılda 3 kere pıhtı attı beynine. Kolay değil o süreç." dedi.

"İÇERİK NE OLURSA OLSUN ADALET DİYE BİR ŞEY VAR"

Vasiyetnamelerin üç kez değiştirildiği iddiasının sorulması üzerine Levent İnanır, değişikliğin doğru olduğunu ancak içerikten haberdar olmadıklarını belirtti.

"Vallahi içeriğini bilmiyoruz. Değiştiği doğru da içeriğini bilmiyoruz. İçeriğini hâkim hanımdan öğreneceğiz. Ama söylüyorum yani içerik ne olursa olsun adalet diye bir şey var tabii."

"BİRAZ KAFA KARIŞTIRAN BİR DURUM VAR"

Vasiyetnamenin neden değiştirildiği yönündeki soruya da yanıt veren Levent İnanır, şöyle konuştu:

"O da bir soru işareti mesela. O içeriği niye değiştirsin? Yani 2015'te verdiği bir vasiyeti 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Yani biraz kafa karıştıran bir durum var. Dediğim gibi irade sorunu vardı Kadir Dayımın."

"BUNUN BİR KARŞILIĞI YOK MUDUR?"

Levent İnanır, "Peki sağlık problemlerinin daha ağırlaştığı döneme denk gelen vasiyetin iptali gibi bir durum söz konusu olacak mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Kadir İnanır'ın, sevgili dayımın, bazılarının amcasının, yeğenlerinin... 68 yaşında yeğeni var, 25 yaşında yeğeni var, 23 yaşında yeğeni var. Birçoğu yetim onların. Ve onlar her zaman dayılarına veya amcalarına son derece biat etmiş insanlardır. Böyle bir saygı ve böyle bir biat kültürü var bizde. Bunun bir karşılığı yok mudur yani?"