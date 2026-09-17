Kadir İnanır’ın vasiyeti okunamadı: Dava ertelendi!

Kadir İnanır’ın vefatının ardından mirasının kime kalacağı merak konusu olmuştu. İnanır’ın 2015 ve 2022 yıllarında hazırladığı üç ayrı vasiyetnamesinin bugün Beykoz Adliyesi’nde açılması bekleniyordu.

Ancak Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunacağı dava aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmadığı için ertelendi.

Kadir İnanır’ın bugün açılması beklenen vasiyetnamesi okunamadı. 2. Sayfa'nın haberine göre, Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunacağı dava bazı yakınlarına tebligat yapılamaması nedeniyle 17 Aralık’a ertelendi.

JÜLİDE KURAL İDDİASI

Hürriyet'in haberine göre, son vasiyetnamede İnanır’ın mirasının çoğunu 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı iddia edilmişti.

İnanır’ın 11 kardeşinden yalnızca birinin hayatta olduğu ve yasal mirasçı sayısının 28 olduğu öne sürülmüştü.

"BİR VASİYETNAME HAZIRLAMIŞ, BUNA SAYGI DUYMAK LAZIM"

Vasiyet tartışmalarıyla ilgili konuşmak istemeyen Jülide Kural şu ifadeleri kullandı:

"Ben acımı yaşıyorum. Kim ne konuşursa konuşsun ben ne yorum yapacağım ne de konuşacağım. Kadir çok gönlü zengin bir insandı. Ömür boyu ailesine çok fazla destek oldu. Herkes kendi kararını kendi veriyor. Kendisi bir vasiyetname hazırlamış. Buna saygı duymak lazım. Kadir’e olan saygının bir devamlılığı olarak. Zaten hukuk devreye girecektir. Kadir’e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim."