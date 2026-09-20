Kadir İnanır'ın dev mirası ortaya çıktı: Ortalık bu yüzden karışmış!

Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın ardında bıraktığı mirasla ilgili tartışmalar sürerken, malvarlığı ortaya çıktı.

Kadir İnanır'ın servetinin önemli bölümünü 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı iddiası, miras konusunda tartışma başlatmıştı. İnanır'ın 28 yasal mirasçısının bulunduğu belirtilirken, yeğeni Levent İnanır da konuya ilişkin hukuki yollara başvuracaklarını açıklamıştı.

Levent İnanır, "Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize." demiş, filmlerinden elde ettiği telif gelirleriyle ilgili haklarını ve dedelerinden kalan bazı miras paylarını da Jülide Kural'a devrettiğini söylemişti.

Mirasla ilgili iddialar gündemdeki yerini korurken, Kadir İnanır'ın geride bıraktığı malvarlığı ortaya çıktı.

1 MİLYAR LİRALIK SERVET

Sabah'ın haberine göre, Kadir İnanır'ın yaklaşık 1 milyar TL değerinde olduğu iddia edilen servetini bunlar oluşturuyor: