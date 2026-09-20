Kadir İnanır'ın dev mirası ortaya çıktı: Ortalık bu yüzden karışmış!
Kadir İnanır'ın ardında bıraktığı öne sürülen ve tartışmalara yol açan yaklaşık 1 milyar TL'lik mirasının ayrıntıları ortaya çıktı. Gayrimenkullerden telif gelirlerine kadar dikkat çeken malvarlığı listesinde bakın neler var...
Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın ardında bıraktığı mirasla ilgili tartışmalar sürerken, malvarlığı ortaya çıktı.
Kadir İnanır'ın servetinin önemli bölümünü 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı iddiası, miras konusunda tartışma başlatmıştı. İnanır'ın 28 yasal mirasçısının bulunduğu belirtilirken, yeğeni Levent İnanır da konuya ilişkin hukuki yollara başvuracaklarını açıklamıştı.
Levent İnanır, "Dayım bırakın bir kol saatini, bir kravat dahi bırakmamış bize." demiş, filmlerinden elde ettiği telif gelirleriyle ilgili haklarını ve dedelerinden kalan bazı miras paylarını da Jülide Kural'a devrettiğini söylemişti.
Mirasla ilgili iddialar gündemdeki yerini korurken, Kadir İnanır'ın geride bıraktığı malvarlığı ortaya çıktı.
1 MİLYAR LİRALIK SERVET
Sabah'ın haberine göre, Kadir İnanır'ın yaklaşık 1 milyar TL değerinde olduğu iddia edilen servetini bunlar oluşturuyor:
- İstanbul, Ordu ve yazlık bölgelerde 650 milyon lira değerinde taşınmazlar
- Değeri 50 milyon TL'yi bulan 25'ten fazla lüks saat, altın çakmak, yüzük ve kalemler
- 35 milyon TL'yi bulan, içinde 3 binden fazla kurbağa figürünün de bulunduğu özel tasarım koleksiyon
- Hayatı boyunca 182 film ve 12 dizide rol alan İnanır, 70 yıl boyunca yakınlarına telif hakkı olarak yıllık ortalama 10 Milyon TL kazandıracak.
- İnanır'ın, mevduat hesaplarında 200 milyon TL'den fazla nakit parası olduğu tahmin ediliyor