Gülben Ergen vasiyetini hazırladı! 'Aklım başımdayken yazdım'

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vasiyetini hazırladığını açıkladı.

2004-2012 yılları arasında evli kaldığı Mustafa Erdoğan ve çocukları Atlas, Ares ve Güney'in yer aldığı fotoğrafı paylaşan Gülben Ergen, vasiyetini hazırladığını duyurdu.

Ergen, paylaşımında, “Bu fotoğraf çok değerli ve anlamlı benim için. Belki de her anne için” ifadelerini kullandı.

Sanatçı, yıllardır devam eden çalışma hayatına da değinerek, artık hayatında farklı bir döneme geçtiğini ifade etti.

VASİYETİNİ HAZIRLADIĞINI DUYURDU

Ergen, “Vasiyetimi sağlıklıyken, aklım başımdayken yazdım” sözleriyle kararını duyurdu.

"AVUKATIMDAN ÖNCE TESLİM EDECEĞİM TEK İNSAN ÇOCUKLARIMIN BABASI"

Ergen, ayrıca vasiyetini avukatına teslim etmeden önce çocuklarının babası Mustafa Erdoğan’a vereceğini belirtti.

Ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"Bu fotoğraf çok değerli ve anlamlı benim için. Belki de her anne için. 35 sene hiç durmaksızın çalıştım. Ayağımı gazdan çekip, zaman zaman vitesi boşa aldığım, hızımı frenle dengelediğim günlerdeyim. Vasiyetimi sağlıklıyken, aklım başımdayken yazdım ve avukatımdan önce teslim edeceğim tek insan çocuklarımın babası. Huzurla ve güvenle."