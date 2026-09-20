Kayyum şakası karakolda bitti: Ünlü oyuncu ifadeye çağrıldı

Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı, Akşehir’de düzenlenen 67. Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’nin açılışında yaptığı kayyum göndermeli espri nedeniyle ifade vermek üzere karakola çağrıldı.

5-20 Temmuz tarihleri arasında Akşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen şenlikte Nasreddin Hoca'yı canlandıran Müfit Can Saçıntı, konuşması sırasında kayyum göndermesi yaparak, “Nasreddin Hoca’nın eşeğine kayyum olarak atandım” ifadelerini kullandı.

Oyuncunun konuşması sırasında yaptığı bir başka espri ise şöyleydi:

“Kardeşim sen birini sevdin, o da seni sevdi, evlendiniz, gerdeğe girdiniz. Gerdek sabahı bir uyanıyorsun, eşinin yerinde bir Mahmut var. O Mahmut’a kayyum diyoruz, ne diyelim?”

Saçıntı’nın sözleri kısa sürede gündem olurken, AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan’ın tören alanını terk etmişti.

“BİRİSİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ”

Yaşananların ardından Saçıntı, hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve bu nedenle ifadeye çağrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Suç duyurusunda bulunan kişinin milletvekili olmadığını söyleyen Saçıntı şu ifadeleri kullandı:

"İfade vermeye gidiyorum. Birisi suç duyurusunda bulunmuş. Dün ifadeye çağırdılar. Rahatsızdım gidemedim. Şimdi Kadıköy Rıhtım Polis Karakoluna gidiyorum. Bir saate kadar dönmezsem, polise haber verin.”

Karakoldan ayrıldıktan sonra yeni bir paylaşım yapan Saçıntı, ifade işleminin pazartesi günü gerçekleştirileceğini söyledi:

"Problem yok. Görevlendirilen memur bey, izinliymiş. Pazartesi tekrar gideceğim. Karakoldaki memur beylerin bir çayını içtim geldim. Hatta çok beğendim iki çayını içtim. Çok güzeldi, 'Kaçak çay mı' diye sormadım."