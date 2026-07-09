İmamoğlu'nun ağzı bağlı fotoğrafıyla paylaştılar: Artık adilmiş gibi bile davranmıyorlar

Avrupa Demokrat Partisi ile Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Ekrem İmamoğlu'nun savunma süresinin sınırlandırılmasına tepki gösterdi.

İMAMOĞLU'NUN AĞZI BAĞLI FOTOĞRAFIYLA PAYLAŞTILAR

Avrupa Demokrat Partisi, Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının yaklaşık 1,5 günle sınırlandırılmasına ilişkin açıklama yayımladı.

İmamoğlu'nun ağzının kapatıldığı "İmamoğlu susturuldu, demokrasi yaralandı" yazılı bir görselle yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etiketlenerek, "Ekrem İmamoğlu'nun davasındaki tartışmayı hızlandırma kararı gerçeği ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu siyasi utanç davasının, herkesin gözü NATO zirvesindeyken kapatılmasını istiyor" ifadelerine yer verildi.

"ARTIK ADİLMİŞ GİBİ BİLE DAVRANMIYORLAR"

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda savunma hakkının sınırlandırılmasını eleştirdi.

Amor, "İBB davasıyla ilgili haberleri endişeyle takip ediyoruz. Artık adilmiş gibi bile davranmıyorlar. İmamoğlu hakkında 2 bin 300 yıldan fazla hapis cezası talep ediliyor ancak savunması için sadece birkaç saat süre tanınıyor" dedi.

İBB davasının görüldüğü duruşmayı Hollanda, İsveç ve İngiltere konsolosluklarının temsilcileri de takip etti. Salonun tamamen dolduğu duruşmada avukat bölümünde de yer kalmadığı belirtilirken, daha önce tahliye edilen bazı sanıklar da duruşmayı izleyenler arasında yer aldı. İmamoğlu'nun salondan çıkarılmasının ardından vekâleti bulunmayan avukatların salondan çıkarılması yönünde girişimde bulunulduğu, daha sonra ise salonda kalmalarına izin verildiği aktarıldı.