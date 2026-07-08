Son Dakika | Dava sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 414 sanıklı İBB davasının ilk duruşmasının 64. günü bugün Silivri'de gerçekleştirildi. Duruşmada Ekrem İmamoğlu salondan çıkarıldı.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA GELDİ: ADALET MİLLETE AİTTİR

Duruşmanın tamamlanmasının ardından Ekrem İmamoğlu, resmi "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir paylaşımda bulundu.

Yaşanan yargı sürecine ve davanın gidişatına dair net bir mesaj veren İmamoğlu, "Adalet millete aittir. Ben millete konuşuyorum. Millete yüzümüzü dönelim." ifadelerini kullanarak davanın siyasi ve hukuki boyutuna vurgu yaptı, muhatabının doğrudan halk olduğunu belirtti.

İMAMOĞLU SALONDAN ÇIKARILMIŞTI

Duruşmada Ekrem İmamoğlu kürsüde söz alarak, "Ben sorgu için gelmedim. Bazı düşüncelerimi talep ve itirazlarımı dile getirmek için geldim" demiş ve İmamoğlu, mahkeme başkanı ile arasında çıkan tartışmanın ardından salondan çıkarılmıştı.