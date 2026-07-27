İlyas Yalçıntaş ve Sıla Gençoğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan bazı isimlerden alınan biyolojik örnekler üzerinde yapılan toksikolojik analizlerin sonuçları belli oldu. Analizlerde şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın testinin pozitif çıktığı öğrenilirken, Sıla Gençoğlu'nun uyuşturucu testinin ise temiz olduğu belirtildi.

İLYAS YALÇINTAŞ'IN ÖRNEKLERİNDE THC TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında alınan biyolojik örnekler üzerinde yapılan incelemelerde, şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Hazırlanan analiz raporuna göre Yalçıntaş'ın kan, idrar ve saç örneklerinde THC (tetrahidrokannabinol/esrar etken maddesi) tespit edildi.

SILA GENÇOĞLU'NUN TESTİ TEMİZ ÇIKTI

Toksikolojik analiz sonuçlarına göre şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun uyuşturucu testinin ise temiz çıktığı bildirildi.

AYŞENUR BALCI'NIN ÖRNEKLERİNDE KOKAİN TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ayşenur Balcı'nın da toksikolojik inceleme sonuçları açıklandı. Balcı'nın idrar ve saç örneklerinde kokain tespit edildi.

ASUDE MERCAN VE AKIN ALTAN'IN SONUÇLARI

Gözaltına alınan Asude Mercan'ın kan, idrar ve saç örneklerinde kokain tespit edildiği öğrenildi.

Öte yandan Akın Altan'ın kanında, idrarında ve saçında kokain metabolitleri tespit edildi.

AYBÜKE ALBERE'NİN TESTİ TEMİZ ÇIKTI

Toksikolojik analizlere göre Aybüke Albere'nin uyuşturucu testinin temiz çıktığı öğrenildi.

Buğra Balkaya'nın ise kanında ve idrarında THC (tetrahidrokannabinol/esrar etken maddesi) tespit edildi.

DİĞER İSİMLERİN ANALİZ SONUÇLARI DA BELLİ OLDU

Analiz raporlarına göre Cenk Çöteli, Emre Avar ve Hilal Zeynep Hedbe'nin kan, idrar ve saç örneklerinde kokain bulundu.

Orhan Yıldız'da kokain metabolitleri tespit edilirken, Şefik Ömer Dolman'ın biyolojik örneklerinde ise hem esrar hem de kokain etken maddesi bulundu.