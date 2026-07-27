Uyuşturucu suçundan kırmızı bültenle aranan bir şüpheli daha İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası seviyede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Moğolistan tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan bir şüpheliyi İstanbul'da yakaladı.

Moğolistan adli makamlarınca ülkeye iadesi talep edilen D.T. (58) isimli şüphelinin Kağıthane ilçesinde bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 16 Temmuz'da düzenledikleri operasyonla D.T.'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyette yapılan sorgulama ve kimlik kontrollerinde, hakkında çeşitli kodlarla oluşturulmuş tahdit kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Gözaltı işlemlerinin ardından adli ve idari süreç başlatılırken, şüphelinin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tamamlandı.

Emniyet birimlerindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından D.T., hakkında yürütülen iade ve sınır dışı süreçleri kapsamında Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İstanbul polisi, uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik koordineli çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi. Bu operasyonla birlikte, Türkiye'de kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlara bir yenisi daha eklenmiş oldu. (AA)