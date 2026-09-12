Güllü'nün oğlu duruşma öncesi sessizliğini bozdu! Tuğyan'ı ve teyzesini tek kalemde sildi

Ünlü şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili açılan ağır ceza davasında tansiyon yükseldi. Sanatçının kızı ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle cezaevinde yargılanmayı beklerken, oğlu Tuğberk Yağız Gülter duruşma öncesi Show Haber muhabiri Huzeyfe Özdemir'e yaptığı açıklamayla kardeşiyle olan tüm bağını kopardığını duyurdu.

KARDEŞLİK BAĞLARINI TAMAMEN KOPARDI

Sanatçı Güllü'nün 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturmada sona gelindi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan dava açıldı.

Tutuklu bulunan kardeşini cezaevinde hiç ziyaret etmediğini belirten Tuğberk Yağız Gülter, ilk duruşma öncesi çok sert ifadeler kullandı. Kardeşlik hukukunu tamamen bitirdiğini vurgulayan Gülter, "Tuğyan ile herhangi bir kardeşliğimiz söz konusu değildir. Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması" dedi.

"ANNEMİN OĞLU OLARAK GİDECEĞİM"

Duruşma salonunda kardeşinin yanında asla durmayacağını dile getiren Gülter, duruşmaya yalnızca annesinin hakkını aramak için katılacağını açıkladı. Adaletin yerini bulmasını isteyen Tuğberk Yağız Gülter, "Davaya gittiğim zaman onun kardeşi olarak değil, annemin oğlu olarak bulunacağım. O orada tek başına kalacak. Sonucu ne olursa olsun herhangi bir kardeşliğimiz söz konusu değildir. Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması. Gerçek neyse ortaya çıksın. Anneme biri zarar verdi mi, vermedi mi?" sözleriyle kararlılığını ortaya koydu.

Anlaşmazlıklarının eskiye dayandığına işaret eden Gülter, geçmişte yaşanan gerilimlerin annelerine yönelik tavırlardan kaynaklandığını aktardı. Yaşadığı derin üzüntüyü dile getiren Gülter, "Anneme olan tavırları, anneme olan davranışları bizim birçok kavgamızın sebebiydi. Soru işaretleri ortadan kalksın ki ben sonunda acımla baş başa kalayım. Annemin yanına gittiğimde bu sefer rahatlayabileyim. Benim canımın nasıl yandığını bir ben, bir Allah, bir de yakınımdakiler biliyor" diye konuştu.

İLK DURUŞMA İÇİN KRİTİK TALEPLER

Ağır ceza mahkemesinde açılan davada iki sanık adalet karşısına çıkacak. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanırken, diğer sanık Sultan Nur Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Tuğberk Yağız Gülter, duruşma salonunda teyzesini de görmek istemediğini ifade etti. Teyzesinin geçmişteki tutumlarına tepki gösteren Gülter, "Anneme sözlü ve fiziki şekilde şiddetleri, hakaretleri mevcut olan bir kadının, aynı gün duruşma günü benim yanımda durmasının bir mantığı yok" diyerek tavrını netleştirdi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını isteyen Gülter, mahkemeye dilekçe vererek avukat Burçe Gözeler, asistan Çiğdem Emir ve sanık Sultan Nur Ulu'nun dinlenmesini talep etti. Sanıkların hakim karşısına çıkacağı ilk duruşma 1 Ekim tarihinde görülecek.