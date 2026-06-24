Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Dünyaca ünlü dizide Türk oyuncu sürprizi! Osmanlı askerini canlandıracak

Dünyaca ünlü dizide Türk oyuncu sürprizi! Osmanlı askerini canlandıracak

Guy Ritchie imzası taşıyan “Young Sherlock” dizisinin ikinci sezon kadrosuna Türk oyuncu Yalım Danışman da katıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Dünyaca ünlü dizide Türk oyuncu sürprizi! Osmanlı askerini canlandıracak

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie’nin yaratıcısı olduğu “Young Sherlock” dizisinin ikinci sezon kadrosuna Türk oyuncu Yalım Danışman dahil oldu. Danışman'ın, dizide bir Osmanlı askerine hayat vereceği öğrenildi.

Genç Sherlock Holmes karakterine hayat veren Hero Fiennes Tiffin ve Donal Finn gibi isimlerin yer aldığı güçlü kadroya katılan Yalım Danışman, dizinin dikkat çeken yeni yüzlerinden biri oldu. Oyuncunun performansı şimdiden merak konusu haline geldi.

Dünyaca ünlü dizide Türk oyuncu sürprizi! Osmanlı askerini canlandıracak - Resim : 1

Sezen Aksu ünlü şarkıcıya hediye etti! Yeni şarkı geliyorSezen Aksu ünlü şarkıcıya hediye etti! Yeni şarkı geliyor

ÇEKİMLER AVRUPA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezon çekimlerinin Palermo, Sicilya ve Londra’da yapılacağı öğrenildi.

Güçlü hikayesi ve geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Young Sherlock”, yeni sezonunda hem hikaye derinliği hem de karakter çeşitliliğiyle izleyicilerin ilgisini çekmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Oyuncu Dizi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro