Sezen Aksu ünlü şarkıcıya hediye etti! Yeni şarkı geliyor
Sezen Aksu'dan yeni şarkı sürprizi geldi. Ünlü şarkıcı “Hıçkırık” isimli şarkısını yıllardır kendisine hayranlığını dile getiren Ceylan Ertem’e hediye etti.
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Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, yeni bir şarkısını daha dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Aksun'nun, yıllardır kendisine hayranlığını dile getiren Ceylan Ertem’e armağan ettiği “Hıçkırık” isimli şarkı müzik dünyasında heyecan yarattı.
Ceylan Ertem’in uzun yıllardır Sezen Aksu’yu “kahramanım” diyerek andığı bilinirken, bu karşılıklı bağın yeni bir müzikal iş birliğine dönüştüğü öğrenildi.
26 HAZİRAN'DA YAYINLANACAK
Hürriyet'in haberine göre, Sezen Aksu’nun “Uzun zamandır elimden çıkmış en tatlı şarkılardan biri” sözleriyle tanımladığı “Hıçkırık”, 26 Haziran Cuma günü dijital platformlarda yayınlanacak.
VOKAL KOÇLUĞU YAPTI
Sezen Aksu'nun şarkının kayıt sürecinde Ertem'e vokal koçluğu da yaptığı belirtildi.
Yeni şarkı haberi kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi