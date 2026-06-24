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Halk TV Magazin Özlem Tekin yıllar sonra ortaya çıktı! Şöhreti bırakıp sırra kadem basmıştı

Özlem Tekin yıllar sonra ortaya çıktı! Şöhreti bırakıp sırra kadem basmıştı

Yaklaşık 10 yıl önce bıraktığı şehir yaşamının ardından gözlerden uzak bir yaşam süren Özlem Tekin, dört yıl aradan sonra ilk kez Bodrum'da ortaya çıktı.

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Özlem Tekin yıllar sonra ortaya çıktı! Şöhreti bırakıp sırra kadem basmıştı - Fotoğraf: 1
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Türk rock müziğinin ünlü isimlerinden Özlem Tekin, uzun süredir gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamının ardından yıllar sonra yeniden görüntülendi.

Özlem Tekin yıllar sonra ortaya çıktı! Şöhreti bırakıp sırra kadem basmıştı - Fotoğraf: 2
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Yaklaşık 10 yıl önce şehir hayatını geride bırakarak Bodrum'a yerleşen ünlü şarkıcı, dört yıl aradan sonra annesi Sevim Tekin'in Bodrum Gündoğan'daki evinde objektiflere yansıdı.

Özlem Tekin yıllar sonra ortaya çıktı! Şöhreti bırakıp sırra kadem basmıştı - Fotoğraf: 3
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Habertürk'ün haberine göre; Bodrum Gündoğan'da bulunan annesinin evinin bahçesinde bir süre vakit geçiren Özlem Tekin, görüntülendiğini fark edince içeri girdi.

Özlem Tekin yıllar sonra ortaya çıktı! Şöhreti bırakıp sırra kadem basmıştı - Fotoğraf: 4
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Uzun süredir kameralardan uzak yaşayan sanatçının son hali, objetiflere yansıdı.

Özlem Tekin yıllar sonra ortaya çıktı! Şöhreti bırakıp sırra kadem basmıştı - Fotoğraf: 5
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Yaklaşık 10 yıl önce İstanbul'un yoğun temposundan uzaklaşma kararı alan Özlem Tekin, Bodrum'da bulunan 30 dönümlük arazisinde sakin bir yaşam kurdu. Köpekleriyle ilgilenen, tarımla uğraşan ve doğayla iç içe bir hayat süren Tekin, bir dönem Bodrum'un Türkbükü Mahallesi'nde muhtar azalığı görevini de üstlenmişti.

Özlem Tekin yıllar sonra ortaya çıktı! Şöhreti bırakıp sırra kadem basmıştı - Fotoğraf: 6
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1990'lı yılların sonu ve 2000'li yıllarda Türk rock müziğine damga vuran Özlem Tekin, "Aşk Her Şeyi Affeder Mi?", "Dağları Deldim", "Laubali", "Yar Bana Varmadı" ve "Kargalar" gibi sevilen şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı.

Özlem Tekin yıllar sonra ortaya çıktı! Şöhreti bırakıp sırra kadem basmıştı - Fotoğraf: 7
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Tekin, son yıllarda ise şöhretten uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Evini satarak Bodrum'daki çiftlik hayatına yönelen sanatçı, uzun süredir kamuoyundan uzak kalmıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan Tekin'in görüntüleri, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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