Özlem Tekin yıllar sonra ortaya çıktı! Şöhreti bırakıp sırra kadem basmıştı

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1990'lı yılların sonu ve 2000'li yıllarda Türk rock müziğine damga vuran Özlem Tekin, "Aşk Her Şeyi Affeder Mi?", "Dağları Deldim", "Laubali", "Yar Bana Varmadı" ve "Kargalar" gibi sevilen şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı.