Dizi daha başlamadan 2 başrol ayrıldı! Sete çıkmadan veda ettiler

Yeni sezonda ekranlara gelmeye hazırlanan ve Trabzon’da çekilecek olan “Sevdam Karadeniz” dizisinde peş peşe ayrılıklar yaşandı. Henüz çekimlere başlanmadan iki başrol oyuncusu Emre Bey ve Aslıhan Malbora'nın projeden ayrıldığı öğrenildi.

Emre Bey, projeye veda eden ilk isim oldu. Dizide Kuzey Alazlı karakterine hayat vermeye hazırlanan oyuncunun, yapımcı Banu Akdeniz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı öğrenildi.

BİR AYRILIK HABERİ DAHA GELDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Emre Bey’in vedasının ardından ekipten bir ayrılık haberi daha geldi. Dizinin kadın başrol oyuncusu Aslıhan Malbora’nın da projeden ayrıldığı ortaya çıktı.

Malbora’nın, dizide canlandıracağı Zeyşan Yeniceli karakteri için hazırlık yaptığı ancak çekimler başlamadan yapımla yollarını ayırdığı belirtildi. Hem Emre Bey’in hem de Aslıhan Malbora’nın karşılıklı anlaşma sonucu ekipten ayrıldığı öğrenildi.