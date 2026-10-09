Dilber Ay'ın eşi yeniden evlendi kızı ateş püskürdü! 'Bir yağlı kapı daha buldun!'

29 Nisan 2019'da 63 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, yeniden evlendi. 61 yaşındaki Karakaş, 59 yaşındaki estetisyen Müge Zopun ile geçen ay dünyaevine girdi.

Evlendikten 15 gün sonra kalp krizi geçiren ve yoğun bakımda tedavi gören Karakaş, eşinin kendisine destek olduğunu belirterek, "Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı" dedi.

"SEN ACI YAŞAMADIN"

İbrahim Karakaş'ın yeni evliliği ve açıklamalarının ardından Dilber Ay'ın kızı Filiz Çelik'ten tepki geldi.

Habertürk'ün haberine göre, Karakaş'a seslenen Filiz Çelik, "Sen acı yaşamadın. 3 ay sonra arabayı sattın, klip çektin. Müge Hanım'ı sorduğumda, 'Herhangi birisi' dedin bana. Sen 7 yıl 4 aydır evlisin. Sen zaten çalışmayı sevmeyen birisin. Bir yağlı kapı daha buldun" ifadelerini kullandı.