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Halk TV Magazin Ünlü şarkıcı yürekleri ağza getirdi: Konserde korkutan anlar!

Ünlü şarkıcı yürekleri ağza getirdi: Konserde korkutan anlar!

Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion, konserde yaşadığı talihsiz kazayla hayranlarını endişelendirdi. Ünlü şarkıcının sahnede düştüğü anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Ünlü şarkıcı yürekleri ağza getirdi: Konserde korkutan anlar! - Fotoğraf: 1
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Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion, Paris'teki konserinde yaşadığı talihsiz olayla gündeme geldi. 7 Ekim Çarşamba günü Plenitude Arena'da sahne alan 58 yaşındaki sanatçı, performansı sırasında bir anda dengesini kaybederek yere düştü.

Ünlü şarkıcı yürekleri ağza getirdi: Konserde korkutan anlar! - Fotoğraf: 2
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Celine Dion, 1998 yılında yayımlanan "Dans un autre monde" adlı şarkısını seslendirdiği sırada talihsiz bir kaza yaşadı. Konser sırasında kaydedilen görüntülerde, şarkıcının pantolonunun topuklu ayakkabısına takıldığı ve bu nedenle sahnede yere düştüğü görüldü.

Ünlü şarkıcı yürekleri ağza getirdi: Konserde korkutan anlar! - Fotoğraf: 3
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Yaşadığı kazanın ardından Celine Dion, saniyeler içinde ayağa kalktı. Ünlü şarkıcı, düşmesine rağmen performansını yarıda kesmedi ve şarkısını söylemeye devam etti. Sanatçının sahnedeki bu tavrı dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı yürekleri ağza getirdi: Konserde korkutan anlar! - Fotoğraf: 4
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Celine Dion, konserin devamında "Pour que tu m'aimes encore" adlı şarkısını seslendirmek üzereyken, bu kez şarkının sözlerini unuttuğunu seyircilerine fısıldadı. Bunun üzerine salondaki hayranları Dion'a eşlik ederek şarkıcıya destek oldu.

Ünlü şarkıcı yürekleri ağza getirdi: Konserde korkutan anlar! - Fotoğraf: 5
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Seyircilerin kendisine eşlik etmesinden etkilenen Celine Dion, hayranlarına teşekkür ederek özür diledi. "İyi ki buradasınız. Bu, kalbimi sevinçle doldurdu. Bana çok derinden dokundu" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı yürekleri ağza getirdi: Konserde korkutan anlar! - Fotoğraf: 6
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Celine Dion, Aralık 2022'de kasları etkileyen nadir bir nörolojik hastalık olan katı kişi sendromuna yakalandığını açıklamıştı. Sağlık sorunları nedeniyle uzun süre sahnelerden uzak kalan sanatçı, Paris'teki konser serisiyle müziğe geri döndü.

12 Eylül'de başlayan konser serisi öncesi Dion, verdiği röportajlarda sağlık sorunlarını kabullenmenin kendisi için zor olduğunu anlatmış ve sahneye dönme isteğini dile getirmişti.

Ünlü şarkıcı yürekleri ağza getirdi: Konserde korkutan anlar! - Fotoğraf: 7
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