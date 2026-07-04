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Halk TV Magazin Dilan Polat taburcu oldu ilk paylaşım geldi! Günlerdir hastanedeydi

Dilan Polat taburcu oldu ilk paylaşım geldi! Günlerdir hastanedeydi

Can Polat'ın ölümü sonrası psikolojik destek amacıyla hastaneye yatan Dilan Polat taburcu edildi. Haberi Engin Polat, "Umarım evimizin huzuru sana şifa olur" sözleriyle duyurdu.

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Dilan Polat taburcu oldu ilk paylaşım geldi! Günlerdir hastanedeydi

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, günlerdir devam eden tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Evine dönen Polat ile ilgili ilk paylaşımı eşi Engin Polat yaptı.

Dilan Polat'ın, koruması ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'ın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından psikolojik destek amacıyla hastaneye yatırıldığı öğrenilmişti.

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İLK PAYLAŞIM ENGİN POLAT'TAN

Bir süredir hastanede tedavi gören Dilan Polat'ın sağlık sürecinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi. Engin Polat, taburcu haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımına, "Umarım evimizin huzuru sana şifa olur" notunu düştü.

Dilan Polat taburcu oldu ilk paylaşım geldi! Günlerdir hastanedeydi - Resim : 2

HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Polat'ın milyonlarca takipçisi bulunan sosyal medya hesaplarına resmi karar doğrultusunda erişim engeli getirilmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Dilan Polat Hastane
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