Engin Polat, Can Polat sessizliğini bozdu! 'Gözün arkada kalmasın'

Dilan ve Engin Polat çiftinin korumalığını yapan ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, 3 Haziran'da Çeşme'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Günler sonra sessizliğini bozan Engin Polat, cinayete kurban giden kuzeninin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"O ANA KADAR GÖZÜN ARKADA KALMASIN"

Can Polat ile fotoğrafını paylaşan Engin Polat, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sen benim çocukluğum sen benim kardeşten ötem, sen benim tek dostum sırdaşım, elbet bir gün buluşacağız. O ana kadar gözün arkada kalmasın. Rabbim nefes verdiği sürece evlatların evlatlarım, artık 6 çocuğum var. Emanetin emin ellerde rahat uyu, canımın canı can gardaşım."

NE OLMUŞTU?

Olay, 3 Haziran saat 14.00 sıralarında Alaçatı Mahallesi 13003 Sokak'ta meydana geldi. Can Polat'a, S.A. tarafından ateş açıldı. Can Polat kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otelden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak için dışarı çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan Can Polat, ilk müdahalenin ardından ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Can Polat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili tetikçi S.A. ile birlikte toplam 4 kişi tutuklandı.