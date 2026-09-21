Ceza ve İrem Derici sahneye çıkmadı! Peş peşe açıklama yaptılar

Eskişehir’de düzenlenen Food Vibe Fest’te sahne alması beklenen ünlü rapçi Ceza ve şarkıcı İrem Derici, organizasyon şirketinin sorumluluklarını yerine getirmediğini belirterek konserlerini iptal ettiklerini duyurdu.

Ceza, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile konserinin iptal edildiğini bildirdi. Dinleyicileriyle aynı üzüntüyü paylaştığını belirten ünlü rapçi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu akşam Eskişehir Food Vibe Fest’te vereceğimiz konser, organizasyon firmasının sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle iptal edilmiştir. Bu akşam bizimle buluşmayı bekleyen tüm dinleyicilerimle aynı üzüntüyü paylaşıyorum. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. En kısa zamanda yeniden buluşmak dileğiyle."

"CEZA’NIN BAŞINA GELEN BENİM DE BAŞIMA GELDİ"

Ceza’nın açıklamasının ardından İrem Derici de benzer bir paylaşım yaparak Eskişehir konserini iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Konser için uzun süredir özenle hazırlandığını ve büyük üzüntü duyduğunu belirten Derici, şunları kaydetti:

"Çok ama çok üzgünüm. Takipçilerim biliyordur ki bir süredir bugün sahne alacağım Eskişehir Food Vibe Fest konserim için paylaşımlar yapıyor ve özenle hazırlanıyordum. Fakat dün sevgili Ceza’nın başına gelen benim de başıma geldi. En formal haliyle 'organizasyon firması sorumluluklarını yerine getirmedi' ve çok çok üzülerek sizlerle bugün kavuşamayacağım. Sahneme ve seyircime verdiğim değeri beni bilen, herhangi bir konserime gelen herkes bilir.

Umarım ki kimse mağdur olmaz ve bilet iadelerini alır herkes. Kabahatli ben olmasam da bizi de mağdur edenler adına ben sizlerden özür dilerim. Bana güvenin ve en kısa zamanda Eskişehir'de sizlerle buluşacağımı da bilin. Anlayışınız için canım feda hepinize."