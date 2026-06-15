Cengiz Kurtoğlu trafik kazası geçirdi! İşte son durumu
Konya'daki konseri için yola çıkan Cengiz Kurtoğlu, trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının yapılan ilk kontrollerinde ayağında çatlak tespit edildi. Konserlerini iptal eden Kurtoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'ndan gelen son haber sevenlerini üzdü. Kurtoğlu, Konya konserine giderken trafik kazası geçirdi.
Kazanın ardından hastaneye götürülen Kurtoğlu’na acil serviste ilk müdahale yapıldı.
Kaan Kurdoğlu'nun haberine göre, yapılan detaylı tetkikler sonucunda 67 yaşındaki ünlü şarkıcının ayağında çatlak oluştuğu tespit edildi.
Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Kurtoğlu’nun konserleri ileri bir tarihe ertelendi.
CENGİZ KURTOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Hayranlarının sağlık durumunu merak ettiği Cengiz Kurtoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Ünlü şarkıcı yarın gerçekleşecek konserinin de ertelendiğini açıkladı:
"Değerli dinleyicilerimiz, 16.06.2026 Salı günü gerçekleşmesi planlanan Fevkalade Ankara sahnemiz, sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarih en yakın zamanda paylaşılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederim. Sevgiyle..."