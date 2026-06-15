Halk TV Magazin Cengiz Kurtoğlu trafik kazası geçirdi! İşte son durumu

Cengiz Kurtoğlu trafik kazası geçirdi! İşte son durumu Konya'daki konseri için yola çıkan Cengiz Kurtoğlu, trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının yapılan ilk kontrollerinde ayağında çatlak tespit edildi. Konserlerini iptal eden Kurtoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.