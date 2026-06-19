Uzun süredir kullandığı doğal ve uzun saçlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Cemre Baysel, bu kez radikal imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Nişantaşı’nda görüntülenen ünlü oyuncunun yeni tarzını görenler tanımakta zorlandı.

Yıllardır uzun saçlı haliyle kamera karşısına geçen Baysel, bu kez Afrika örgüsü yaptırarak farklı bir görünüme büründü. Ünlü oyuncunun bu değişimi sosyal medyada da gündem oldu.

Cemre Baysel’in yeni tarzı hayranlarını ikiye böldü. Bir kesim yeni imajını beğenirken, bazı kullanıcılar ise oyuncunun eski doğal saçlarını daha çok yakıştırdıklarını ifade etti.

“AMELİYAT ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK YAPMAK İSTEDİM”

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Cemre Baysel, yarın bir operasyon geçireceğini belirterek "Ameliyat öncesi değişiklik yapmak istedim" dedi.