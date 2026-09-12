Cem Yılmaz’ın bastonlu görüntülerine yanıt: Baston derken!?
Kalp krizi geçirdiği için anjiyo olan Cem Yılmaz'ın baston kullanması dikkat çekti. Yılmaz, baston koleksiyonunu gösterdi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçirdiği kalp krizinin ardından ilk kez bir davette görüntülendi.
Tedavisinin ardından dinlenmeye devam eden Yılmaz, Beykoz’da düzenlenen bir etkinliğe yakın arkadaşlarıyla birlikte katıldı. Hayranlarıyla fotoğraf da çektiren Yılmaz’ın etkinlik sırasında baston kullandığı görüldü.
KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ
Cem Yılmaz, 29 Ağustos’ta Çanakkale’deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmiş ve burada anjiyo olmuştu.
Hastanede iki gün takip edilen Yılmaz, daha sonra taburcu edilmişti.
Yılmaz’ın doktoru, geçirdiği kalp krizinin ciddi olduğunu belirterek, “Bir insanın geçirebileceği büyük kalp krizlerinden biriyle geldi” açıklamasında bulunmuştu.
BASTONLU GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU
Beykoz’daki etkinlikte baston kullanan Cem Yılmaz’ın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Görüntülerin gündem olmasının ardından Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya açıklık getirdi.
Baston koleksiyonunu gösterdiği bir video paylaşan Yılmaz, videoda bastonsuz şekilde rahatça yürüdüğünü de gösterdi.
Ünlü komedyen paylaşımına, “Bastonla yürüyor!!! Allah Allaaaaaah! Baston derken!?” notunu düştü.