Cem Yılmaz sanayiden paylaştı: Stressiz işe girdim
Geçirdiği kalp krizinin ardından doktorlarının "stresten uzak dur" tavsiyesini dinleyen ünlü komedyen Cem Yılmaz, oto sanayiden yaptığı esprili paylaşımla dikkat çekti.
Geçtiğimiz haftalarda geçirdiği rahatsızlıkla sevenlerini korkutan Cem Yılmaz, doktorlarının "stresten uzak durun" tavsiyesini kendine has mizahıyla hayata geçirdi. Sağlığına kavuşmasının ardından sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam eden ünlü komedyen, oto sanayiden paylaşım yaptı.
Cem Yılmaz, 29 Ağustos’ta Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bulunan evinde kalp krizi geçirmiş, hızla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Anjiyo yapılan ünlü komedyen, tedavisinin ardından taburcu edilerek evinde istirahat etmeye başlamıştı.
"STRESSİZ İŞE GİRDİM"
Hastaneden ayrıldıktan sonra doktorlarının kendisine kesin bir dille stresten kaçınması gerektiğini söylediğini belirten Yılmaz, oto sanayide görüldü.
Sanayide çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan ünlü komedyen, paylaşımına "Stressiz işe girdim" notunu düştü.