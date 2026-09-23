Sümeyye Aydoğan 8 milyon TL'yi gözden çıkardı!
Yeraltı dizisinin ünlü oyuncusu Sümeyye Aydoğan, reklam anlaşmasından elde ettiği gelirle yaklaşık 8 milyon TL değerinde lüks bir cip satın aldı.
Ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan'ın, bir reklam anlaşmasından elde ettiği gelirle yaklaşık 8 milyon TL değerinde lüks bir cip satın aldığı öne sürüldü.
Takvim'in haberine göre, Sümeyye Aydoğan geçtiğimiz hafta bir tekstil firmasıyla reklam anlaşması yaptı ve bu projeden elde ettiği kazançla otomobil satın aldı.
Son dönemin en popüler kadın oyuncuları arasında yer alan Sümeyye Aydoğan, şimdilerde “Yeraltı” dizisinde Sultan karakterini canlandırıyor.
27 yaşındaki ünlü oyuncunun yer aldığı diğer projeler arasında ise “Duy Beni”, “Taçsız Prenses” ve “Gaddar” da bulunuyor.
Televizyon dizilerinin yanı sıra reklam projelerinde de yer alan Aydoğan, son dönemde marka iş birlikleriyle de gündeme geldi. Son reklam anlaşmasının ardından yaptığı otomobil tercihi de dikkat çekti.
Sümeyye Aydoğan, reklam anlaşmasından elde ettiği gelirle yaklaşık 8 milyon TL değerinde lüks bir cip satın aldı.