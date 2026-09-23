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Sümeyye Aydoğan 8 milyon TL'yi gözden çıkardı!

Yeraltı dizisinin ünlü oyuncusu Sümeyye Aydoğan, reklam anlaşmasından elde ettiği gelirle yaklaşık 8 milyon TL değerinde lüks bir cip satın aldı.

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Sümeyye Aydoğan 8 milyon TL'yi gözden çıkardı! - Fotoğraf: 1
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Ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan'ın, bir reklam anlaşmasından elde ettiği gelirle yaklaşık 8 milyon TL değerinde lüks bir cip satın aldığı öne sürüldü.

Sümeyye Aydoğan 8 milyon TL'yi gözden çıkardı! - Fotoğraf: 2
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Takvim'in haberine göre, Sümeyye Aydoğan geçtiğimiz hafta bir tekstil firmasıyla reklam anlaşması yaptı ve bu projeden elde ettiği kazançla otomobil satın aldı.

Sümeyye Aydoğan 8 milyon TL'yi gözden çıkardı! - Fotoğraf: 3
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Son dönemin en popüler kadın oyuncuları arasında yer alan Sümeyye Aydoğan, şimdilerde “Yeraltı” dizisinde Sultan karakterini canlandırıyor.

Sümeyye Aydoğan 8 milyon TL'yi gözden çıkardı! - Fotoğraf: 4
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27 yaşındaki ünlü oyuncunun yer aldığı diğer projeler arasında ise “Duy Beni”, “Taçsız Prenses” ve “Gaddar” da bulunuyor.

Sümeyye Aydoğan 8 milyon TL'yi gözden çıkardı! - Fotoğraf: 5
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Televizyon dizilerinin yanı sıra reklam projelerinde de yer alan Aydoğan, son dönemde marka iş birlikleriyle de gündeme geldi. Son reklam anlaşmasının ardından yaptığı otomobil tercihi de dikkat çekti.

Sümeyye Aydoğan 8 milyon TL'yi gözden çıkardı! - Fotoğraf: 6
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Sümeyye Aydoğan, reklam anlaşmasından elde ettiği gelirle yaklaşık 8 milyon TL değerinde lüks bir cip satın aldı.

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