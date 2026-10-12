Cem Yılmaz saat fuarına öyle bir saatle gitti ki fiyatını duyanlar şaşkına döndü

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, saat tutkusuyla bir kez daha gündeme geldi. İstanbul Saat Festivali'ne katılan Yılmaz, Murat Çelik'in YouTube kanalına konuşarak saat koleksiyonundan ve fuara gelirken tercih ettiği özel tasarım saatinden bahsetti.

Lüks saatlere olan ilgisiyle bilinen komedyenin kolundaki saatin hem tasarımı hem de fiyatı dikkat çekti. Özel işçiliğiyle öne çıkan saatin değerinin yaklaşık 35 bin dolar, yani 1 milyon 726 bin TL olduğu belirtildi.

JAPONYA'YA ÖZGÜ BOYAMA TEKNİĞİ

Cem Yılmaz'ın tercih ettiği saatin kadranında, Japonya'ya özgü geleneksel Urushi boyama tekniği kullanılıyor. Doğal ağaç reçinelerinin el işçiliğiyle işlendiği bu teknikte, altın tozu benzeri değerli materyaller de tasarıma dahil ediliyor.

Özel işçiliğiyle öne çıkan saatin kayışının da tasarımına özgü olduğu belirtildi.

Ünlü komedyen, dedesinden kendisine kalan saatin koleksiyonundaki diğer saatlerden daha kıymetli ve özel olduğunu dile getirdi.