Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'den boşanma sonrası ilk buluşma!
Geçtiğimiz hafta boşanan Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, oğulları Marsel’in doğum günü için yeniden bir araya geldi. Köstendil, kutlamadan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Geçtiğimiz hafta 8 yıllık evliliklerini bitiren Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, boşanmanın ardından ilk kez bir araya geldi. Ünlü çift, oğulları Marsel’in doğum günü için buluştu.
İkili, ayrılığın ardından ilk kez aynı ortamda bulundu.
MARSEL’İN DOĞUM GÜNÜ İÇİN BİR ARAYA GELDİLER
Eski eşler, oğulları Marsel’in doğum günü kutlamasında buluştu. Erkan Kolçak Köstendil, kutlamaya dair anları sosyal medya hesabından paylaşarak hem oğlunun hem de Cansu Tosun’un yer aldığı karelere yer verdi.
2018 yılında evlenen ve 2020’de oğulları Marsel’i kucaklarına alan çiftin 8 yıllık evliliği geçtiğimiz hafta sona ermişti. Çiftin velayet konusunda da anlaşmaya vardığı ve oğulları Marsel’in velayetinin anne Cansu Tosun’a verildiği öğrenilmişti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi