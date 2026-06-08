İlker Kaleli Türkiye şartını açıkladı

İBB Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen 40. Gençlik Günleri etkinliğinde gençlerle bir araya gelen oyuncu İlker Kaleli, Türkiye’de tiyatro sahnesine dönme ihtimaliyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de tiyatro yapmaya sıcak baktığını belirten İlker Kaleli, sahneye dönüş için şartını da açıkladı. Ünlü oyuncu, “Shakespeare’i ben İngiltere’de oynadım zaten. Burada bir gün tiyatro yapacaksam yerli metinle oynamak isterim. Hikaye dolu burası. Bize ait bir hikayeyle, Türkçe bir metinle sahnede olmak isterim” ifadelerini kullandı.

LONDRA'DA SAHNE ALDI

Hürriyet'i haberine göre Kaleli, dünyanın en prestijli drama okullarından LAMDA’da okurken birçok önemli tiyatro oyununda sahne almıştı.

Londra'da eğitim aldığı yıllarda Sam Shepard’ın “A Lie of the Mind”ı, Shakespeare’in “Coriolanus”u gibi birçok önemli yapımda oynamış, ayrıca “Cabaret” müzikalinde de sahne almıştı.