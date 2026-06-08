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Halk TV Magazin Ünlü oyuncunun Bodrum tatili kötü bitti! İskeleden atladı soluğu hastanede aldı

Ünlü oyuncunun Bodrum tatili kötü bitti! İskeleden atladı soluğu hastanede aldı

Bodrum tatilinde iskeleden atladığı sırada talihsiz bir kaza yaşayan Damla Colbay'ın parmağı kırıldı. Operasyon geçiren ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Ünlü oyuncunun Bodrum tatili kötü bitti! İskeleden atladı soluğu hastanede aldı

Bodrum’da tatil yapan ünlü oyuncu Damla Colbay, yaşadığı talihsiz kaza sonrası hastanenin yolunu tuttu. Yalıkavak’ta denizin ve güneşin keyfini çıkaran Colbay, iskeleden atladığı sırada yaralandı.

Habertürk’ün haberine göre; iskeleden atladığı sırada talihsiz bir an yaşayan oyuncu, parmağını kırdı. Yaşadığı ağrının ardından sağlık ekiplerine başvuran Colbay’ın tedavi altına alındığı öğrenildi.

Ünlü oyuncunun Bodrum tatili kötü bitti! İskeleden atladı soluğu hastanede aldı - Resim : 1

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SEVGİLİSİ MÜDAHALE ETTİ

Bir süredir Ortopedi Uzmanı Ali Osman Çiçek ile ilişki yaşayan Colbay’a ilk müdahale sevgilisi tarafından yapıldı. Parmağından operasyon geçiren ünlü oyuncu, paylaşımına "Kırığı, sevgilimin nöbetine denk getirme işi..." notunu düştü.

Ünlü oyuncunun Bodrum tatili kötü bitti! İskeleden atladı soluğu hastanede aldı - Resim : 3

Sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım daha yapan Colbay, “İşlem tamam” notunu düşerek takipçilerini bilgilendirdi. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncunun Bodrum tatili kötü bitti! İskeleden atladı soluğu hastanede aldı - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Oyuncu Bodrum Hastane
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