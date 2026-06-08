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Bodrum’da tatil yapan ünlü oyuncu Damla Colbay, yaşadığı talihsiz kaza sonrası hastanenin yolunu tuttu. Yalıkavak’ta denizin ve güneşin keyfini çıkaran Colbay, iskeleden atladığı sırada yaralandı.

Habertürk’ün haberine göre; iskeleden atladığı sırada talihsiz bir an yaşayan oyuncu, parmağını kırdı. Yaşadığı ağrının ardından sağlık ekiplerine başvuran Colbay’ın tedavi altına alındığı öğrenildi.

SEVGİLİSİ MÜDAHALE ETTİ

Bir süredir Ortopedi Uzmanı Ali Osman Çiçek ile ilişki yaşayan Colbay’a ilk müdahale sevgilisi tarafından yapıldı. Parmağından operasyon geçiren ünlü oyuncu, paylaşımına "Kırığı, sevgilimin nöbetine denk getirme işi..." notunu düştü.

Sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım daha yapan Colbay, “İşlem tamam” notunu düşerek takipçilerini bilgilendirdi. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.