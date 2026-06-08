Aslı Bekiroğlu’nun kabusu bitmiyor! Yeniden hastanelik oldu

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, taburcu olduktan sonra çıktığı yürüyüş sırasında düşerek yeniden hastanelik oldu. Yapılan kontrollerde kaslarında yırtık oluştuğu tespit edilen oyuncunun bir süre daha dinlenerek tedavisine devam edeceği öğrenildi.

Bekiroğlu, yürüyüş esnasında dengesini kaybederek yere düştü. Şiddetli ağrı hisseden oyuncu, yeniden hastaneye başvurdu. Tetkiklerin ardından bazı kas gruplarında yırtık olduğu belirlendi.

"HERKESİN DE BİR SINIRI VAR"

Sosyal medya hesabından isyan eden Bekiroğlu, "Kimin nazarı, gözü, büyüsü varsa

Allah aşkına yok etsin kaldırsın. Düz yolda düştüm. Birkaç garip isimli kaslarım yırtık. Pozitif kalmaya çalışıyorum ama herkesin de bir sınırı var. Sinirler bozuk" ifadelerini kullandı.

YENİ TABURCU OLMUŞTU

Bekiroğlu, yaşadığı zorlu tedavi sürecinin ardından kısa süre önce taburcu edilmişti.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda rahim miyomu ameliyatı sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle toplam yedi ameliyat geçirmişti.