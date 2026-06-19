Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil yeniden bir arada! 8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti
Boşandıktan sonra oğulları Marsel için bir araya gelmeye devam eden Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, mezuniyet töreninde yeniden aynı karede yer aldı.
Geçtiğimiz mayıs ayında Gemlik Adliyesi'nde görülen davayla 8 yıllık evliliklerini sessiz sedasız ve tek celsede sonlandıran Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, ayrılığın ardından yeniden yan yana geldi. Eski eşleri oğullarının mezuniyet töreni buluşturdu.
2020 yılında dünyaya gelen oğulları Marsel'in mezuniyet törenine katılan ikili, çocuklarının bu özel gününde bir araya geldi.
Erkan Kolçak Köstendil, törenden çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından, "Aslan gibi mezun verdik bugün" notuyla paylaşırken; Cansu Tosun da aynı fotoğrafı kendi hesabından yayınladı.
MARSEL İÇİN YİNE YAN YANAYDILAR
Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, daha önce de oğulları Marsel’in doğum günü kutlaması için bir araya gelmiş ve birlikte çekildikleri aile fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmışlardı.