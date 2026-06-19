Geçtiğimiz mayıs ayında Gemlik Adliyesi'nde görülen davayla 8 yıllık evliliklerini sessiz sedasız ve tek celsede sonlandıran Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, ayrılığın ardından yeniden yan yana geldi. Eski eşleri oğullarının mezuniyet töreni buluşturdu.

2020 yılında dünyaya gelen oğulları Marsel'in mezuniyet törenine katılan ikili, çocuklarının bu özel gününde bir araya geldi.

Erkan Kolçak Köstendil, törenden çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından, "Aslan gibi mezun verdik bugün" notuyla paylaşırken; Cansu Tosun da aynı fotoğrafı kendi hesabından yayınladı.

MARSEL İÇİN YİNE YAN YANAYDILAR

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, daha önce de oğulları Marsel’in doğum günü kutlaması için bir araya gelmiş ve birlikte çekildikleri aile fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmışlardı.