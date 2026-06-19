Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil yeniden bir arada! 8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil yeniden bir arada! 8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti

Boşandıktan sonra oğulları Marsel için bir araya gelmeye devam eden Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, mezuniyet töreninde yeniden aynı karede yer aldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil yeniden bir arada! 8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti

Geçtiğimiz mayıs ayında Gemlik Adliyesi'nde görülen davayla 8 yıllık evliliklerini sessiz sedasız ve tek celsede sonlandıran Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, ayrılığın ardından yeniden yan yana geldi. Eski eşleri oğullarının mezuniyet töreni buluşturdu.

2020 yılında dünyaya gelen oğulları Marsel'in mezuniyet törenine katılan ikili, çocuklarının bu özel gününde bir araya geldi.

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil yeniden bir arada! 8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti - Resim : 1

Erkan Kolçak Köstendil, törenden çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından, "Aslan gibi mezun verdik bugün" notuyla paylaşırken; Cansu Tosun da aynı fotoğrafı kendi hesabından yayınladı.

Ünlü şarkıcı 10 yıl sonra yeniden evleniyor! Tektaş fotoğrafıyla duyurduÜnlü şarkıcı 10 yıl sonra yeniden evleniyor! Tektaş fotoğrafıyla duyurdu

MARSEL İÇİN YİNE YAN YANAYDILAR

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, daha önce de oğulları Marsel’in doğum günü kutlaması için bir araya gelmiş ve birlikte çekildikleri aile fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmışlardı.

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil yeniden bir arada! 8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Oyuncu Boşanma
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro