Ünlü şarkıcı 10 yıl sonra yeniden evleniyor! Tektaş fotoğrafıyla duyurdu

Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gökhan Özen, aşk hayatıyla yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, Naz Canbaz ile ilişkisini resmiyete taşıma kararı alırken yaptığı tektaş paylaşımıyla mutlu haberi verdi.

Özen, 2025 yılının Ağustos ayında yaptığı bir paylaşımla Naz Canbaz ile birlikte olduğunu duyurmuştu.

Çift, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman birlikte kareler paylaşarak dikkat çekmişti.

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Ünlü şarkıcı, ilişkisini bir adım ileri taşıyarak Naz Canbaz’a evlilik teklifinde bulundu. Romantik teklif sonrası Canbaz’ın “evet” yanıtı verdiği öğrenildi.

TEKTAŞ FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Özen, sevgilisine verdiği tektaş yüzüğün fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak “Resmen nişanlandı” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı daha sonra yaptığı paylaşımda ise “Bu yüzük bir yüzükten fazlası... Bir söz, bir ömür...” ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.

10 YIL SONRA YENİDEN EVLENİYOR

Ünlü şarkıcı, 2010'da Selen Sevigen ile evlenmiş, ikili 2016'da boşanmıştı. Çiftin, bu evlilikten; Ada Deren ve Derin Su adında iki kızı bulunuyor.