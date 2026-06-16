Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, kalp damarındaki tıkanıklık nedeniyle acil operasyona alındı.

Bülent Şakrak’ın, kız arkadaşının rutin kontrolleri sırasında hastanede bulunduğu esnada kendisine de check-up yapıldığı öğrenildi. Oyuncunun yapılan ilk testlerinde riskli bir bulguya rastlanmadı.

SANAL ANJİYO GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Efor testi, EKG ve ekokardiyografi sonuçlarının normal çıkmasına rağmen doktorun önerisiyle yapılan sanal anjiyo sonucu kalp damarında ciddi oranda tıkanıklık tespit edildi.

Gel Konuşalım programına göre süreci anlatan Şakrak, “Sanal anjiyoda yüzde 70 küsur tıkanıklık çıktı, gerçek anjiyoda yüzde 90’ın üzerinde olduğu görüldü” ifadelerini kullandı. Bu sonucun ardından doktorlar hızlı müdahale kararı aldı.

ACİL MÜDAHALE İLE STENT TAKILDI

Durumun risk taşıdığı belirlenince Bülent Şakrak ertesi gün acil operasyona alındı. Başarıyla tamamlanan işlemde oyuncunun damarına stent takıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Şakrak, yaşadığı süreci “Artık stentliyim ama iyiyim” sözleriyle özetledi. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.