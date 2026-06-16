Biran Damla Yılmaz için Almanya'da yakalama kararı çıkarıldı iddiası!

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Yılmaz hakkında mali yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Almanya'da yakalama kararı çıkarıldı.

Biran Damla Yılmaz’ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın ile birlikte Almanya’da yaşadığı dönemde, oradaki sağlık sistemi kapsamında hastane faturalarının doğrudan adrese gönderildiği ifade edildi. Gel Konuşalım programında konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, bu süreçte Yılmaz’ın çeşitli estetik operasyonlar yaptırdığı ve toplam masrafın yaklaşık 144 bin Euro olduğu öne sürüldü.

FATURAYI ÖDEMEDİ İDDİASI

Ancak faturayı ödemeyen Yılmaz hakkında hukuki süreç başlatıldığı ve yakalama kararı çıkarıldığı öne sürüldü.

Hamburg mahkemelerinin, Biran Damla Yılmaz’ı mali beyan için çağırdığı, sürecin ilerlememesi üzerine icra işlemlerinin devreye girdiği iddia edildi.

Ortaya atılan iddialar magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken, Biran Damla Yılmaz cephesinden henüz açıklama gelmedi.