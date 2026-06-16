Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Biran Damla Yılmaz için Almanya'da yakalama kararı çıkarıldı iddiası!

Biran Damla Yılmaz için Almanya'da yakalama kararı çıkarıldı iddiası!

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında, estetik borcunu ödemediği iddiasıyla Almanya’da yakalama kararı çıkarıldığı öne sürüldü.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Biran Damla Yılmaz için Almanya'da yakalama kararı çıkarıldı iddiası!

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Yılmaz hakkında mali yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Almanya'da yakalama kararı çıkarıldı.

Biran Damla Yılmaz’ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın ile birlikte Almanya’da yaşadığı dönemde, oradaki sağlık sistemi kapsamında hastane faturalarının doğrudan adrese gönderildiği ifade edildi. Gel Konuşalım programında konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, bu süreçte Yılmaz’ın çeşitli estetik operasyonlar yaptırdığı ve toplam masrafın yaklaşık 144 bin Euro olduğu öne sürüldü.

Biran Damla Yılmaz için Almanya'da yakalama kararı çıkarıldı iddiası! - Resim : 1

Ahmet Mümtaz Taylan, Ece İrtem ile son konuşmasını anlattı! 2 gün önce aramışAhmet Mümtaz Taylan, Ece İrtem ile son konuşmasını anlattı! 2 gün önce aramış

FATURAYI ÖDEMEDİ İDDİASI

Ancak faturayı ödemeyen Yılmaz hakkında hukuki süreç başlatıldığı ve yakalama kararı çıkarıldığı öne sürüldü.

Hamburg mahkemelerinin, Biran Damla Yılmaz’ı mali beyan için çağırdığı, sürecin ilerlememesi üzerine icra işlemlerinin devreye girdiği iddia edildi.

Ortaya atılan iddialar magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken, Biran Damla Yılmaz cephesinden henüz açıklama gelmedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Oyuncu Dizi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro