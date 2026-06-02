Euro 2024 için hazırladığı "Bilmem Mi?" uyarlaması Milli Takım marşını o dönem paylaşmayan ünlü rapçi Sefo, dinleyicilerinin yoğun talebi üzerine geri adım attı. Ünlü rapçi, iki yıl boyunca arşivde beklettiği marşı Dünya Kupası'na sayılı günler kala sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Sefo, paylaşımında "Euro 2024 için yapılmıştı, kenarda duracağına Youtube’da dursun dedik, sevenler dinlesin. Bu ülke için bir şeyler yapmaya çalışan herkese selam olsun." ifadelerini kullandı.

MİLLİ MARŞ REKABETİ

A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası vizesi almasıyla birlikte müzik sektörü adeta bir milli marş rekabetine sahne oldu. Daha önce Sinan Akçıl, Semicenk ve Edis gibi ünlü şarkıcılar da Dünya Kupası'na özel bir marş yayınlamıştı.