Tarkan'ın ücretsiz biletleri kapış kapış gitti: Yüz binlerce kişi sıraya girdi

Megastar Tarkan’ın Ankara’da vereceği ücretsiz konser büyük ilgi gördü. Yoğun talep nedeniyle online bilet sisteminde yüz binlerce kişi sıraya girerken, biletler dakikalar içinde tükendi.

Ücretsiz biletler bugün saat 11.00’de dağıtıma açılır açılmaz yoğunluk yaşandı. Sistem üzerinde oluşan kuyrukta bazı kullanıcıların 213 binin üzerinde sıra numarasıyla karşılaştıkları görüldü.

Bilet alma ekranına ulaşabilen kullanıcılar için işlemleri tamamlamaları adına 10 dakikalık süre tanındı. Ayrıca kişi başına en fazla 2 bilet alma sınırı getirildi.

5 HAZİRAN'DA SAHNE ALACAK

Ünlü sanatçı, 5 Haziran Cuma akşamı Başkent Millet Bahçesi’nde sahne alacağını sosyal medya hesabından “Görüşürüz Ankara” sözleriyle duyurmuştu.

Konserin, Koç Holding’in 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında organize edildiği belirtildi.