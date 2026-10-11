Bir döneme damga vuran parçalara imza atmıştı: Türk popunun efsanesi yıllar sonra ortaya çıktı

Türk müziğinin efsane isimlerinden Füsun Önal, uzun bir aradan sonra objektiflere yansıdı.

Türk pop müziğinin en renkli dönemlerinde seslendirdiği, başta "Senden Başka", "Oh Olsun", "Ah Nerede" olmak üzere dillere pelesenk olan birçok şarkısıyla hafızalara kazınan usta sanatçı, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

1970'li ve 1980'li yıllar boyunca sahnelerde ve televizyon ekranlarında boy gösteren 79 yaşındaki sanatçı, bu kez üzücü bir vesileyle kamuoyunun karşısına çıktı.

NECLA UYGUR'UN CENAZESİNDE OBJEKTİFLERE YANSIDI

Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi Nejat Uygur’un eşi, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin 89 yaşında hayatını kaybeden annesi Necla Uygur, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Uygur ailesini bu acı gününde yalnız bırakmayan ve Necla Uygur'a son görevini yerine getiren isimler arasında yer alan Füsun Önal’ın geçen yıllara rağmen güzelliğini kaybetmesi dikkatlerden kaçmadı.