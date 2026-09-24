Bir dizinin daha fişi çekildi: 5. bölümde kaldırılıyor

Televizyon ekranlarında peş peşe final kararları gelmeye devam ediyor. Büyük umutlarla yayın hayatına başlayan “Aşk ve Taht” dizisi için de beklenen reytinglerin gelmemesi üzerine final kararı alındı.

Akın Akınözü, Merjem Šiljak ve Simay Barlas'ın başrolünde yer aldığı yapım, 5. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

Taylan Biraderler’in yönetmen koltuğunda oturduğu “Aşk ve Taht”ın dün 3. bölümü ekrana geldi. Akın Akınözü’nün Alaaddin Keykubat karakterine hayat verdiği dizinin ilk 5 bölümünün çekimleri daha önce tamamlanmıştı.

Yapımın geleceğinin ise yayınlanan bölümlerin reyting performansına göre belirlenmesi planlanmıştı. Bu kapsamda dizi ekibine 3 günlük ara verildi.

5. BÖLÜMDE VEDA EDECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son açıklanan reyting sonuçlarının da beklentileri karşılamaması üzerine dizinin devam etmemesine karar verildi.

Buna göre “Aşk ve Taht”, 5. bölümüyle birlikte ekran macerasını sonlandıracak. Böylece büyük beklentilerle yayın hayatına başlayan yapım, kısa sürede final yapan diziler arasına katılacak.

BİR FİNAL KARARI DA A.B.İ.'DEN GELMİŞTİ

Öte yandan bir başka iddialı yapım için de final kararı alınmıştı.

Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel’i 11 yıl sonra yeniden bir araya getiren A.B.İ. dizisinin de ekran macerasını noktalayacağı öğrenilmişti.