Reytingler sonrası final kararı! Sadece 5 bölüm dayanabildi

Yeni sezona yeni başrolüyle giriş yapan A.B.İ. dizisi için erken final kararı alındı. Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel’i yıllar sonra yeniden aynı projede buluşturan dizi, reyting sonuçlarının ardından 5. bölümde ekranlara veda edecek.

OGM Pictures imzalı A.B.İ. dizisi için final kararı alındı. İlk bölümü 13 Ocak 2026’da izleyiciyle buluşan yapım, yeni sezona büyük umutlarla giriş yapmıştı. Ancak dizinin 2. sezonundaki ekran yolculuğunun yalnızca 5 bölüm süreceği öğrenildi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin final kararında son reyting sonuçlarının etkili olduğu belirtildi.

KENAN İMİRZALIOĞLU VE BERGÜZAR KOREL YILLAR SONRA BULUŞMUŞTU

A.B.İ., özellikle başrol oyuncuları nedeniyle sezonun dikkat çeken yapımları arasında gösterilmişti.

Dizinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu yer alırken, Afra Saraçoğlu’nun geçen sezon diziden ayrılmasının ardından kadın başrol koltuğuna Bergüzar Korel oturdu. Böylece İmirzalıoğlu ile Korel, yıllar sonra yeniden aynı projede buluştu.

İki oyuncu daha önce Karadayı dizisinde başrolü paylaşmıştı. Ancak yapılan oyuncu değişikliğine rağmen dizinin ekran ömrü uzamadı. Alınan final kararıyla A.B.İ., 5. bölümün ardından izleyiciye veda edecek.