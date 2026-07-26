Beyaz Saray'ın paylaşımı Katy Perry'yi ayağa kaldırdı!

ABD’li şarkıcı Katy Perry Beyaz Saray’ın resmi TikTok hesabında yayımlanan videoya tepki gösterdi. Askeri saldırı görüntülerinin yer aldığı videoda Perry’nin 2010 yılında çıkardığı ''Firework” kullanması tartışma yarattı.

Videonun yayınlanmasını ardından X hesabından açıklama yapan Katy perry, şarkısının bu şekilde kullanılmasından “ derin bir dehşet ve öfke duyduğunu ifade etti. Ünlü şarkıcı, “ İran uyarıldı” notuyla Firework parçasının bu şekilde kullanılacağından bilgisinin olmadığını vurgulayarak, “ Bana sorulmadı ve bunu kesinlikle tasvip etmiyorum” ifadelerini kullandı.



‘’ŞARKIMIN TEMSİL ETTİĞİ HER ŞEYE TAMAMEN AYKIRIDIR’’

Perry, “ Firework‘ü yazarken amacının zor zamanlar geçiren insanlara umut aşılamak olduğunun altını çizerek, “ Ben bu şarkıyı, en karanlık anlarını yaşayan insanlara umut, iyileşme ve içsel güç vermek için yazdım” dedi.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada şarkısının savaş görüntülerine eşlik etmesini kabul etmediğini belirten, Perry açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

"Özsaygı ve moral mesajının yıkım ve şiddete fon müziği yapılarak silah haline getirilmesi, şarkımın temsil ettiği her şeye tamamen aykırıdır. Benim müziğim insanları birleştirmek içindir, savaşı kutlamak için değil"