Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı
Geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi gören şarkıcı Fatih Ürek, 59 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının vefatının ardından vasiyeti ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. 15 Ekim’de kalp krizi geçiren 59 yaşındaki sanatçının vefat haberi, tedavi gördüğü hastane tarafından duyuruldu.

30 Ocak'ta hastane tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 15 Ekim 2025 tarihinde hastanemize kaldırılan ve o günden beri hastanemizde tedavi görmekte olan değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu 30 Ocak 2026 günü aniden kötüleşmiştir.
  • Kardiyak arrest gelişen sanatçımıza, hekimlerimiz ve sağlık personellerimiz hızla müdahale etmiş, kendisine gerekli tüm ileri yaşam destek tedavileri uygulanmış; ancak ne yazık ki sonuç alınamamıştır.
  • Hastamız tüm çabalara rağmen yapılan müdahalelere olumlu yanıt verememiş; ve saat 20.30'da hayatını kaybetmiştir. Sanatçımız Fatih Ürek'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

"EN ÇOK İSTEDİĞİM ŞEY BİR OKUL YAPTIRMAK"

Ürek’in vefatının ardından vasiyeti de ortaya çıktı. Yaklaşık iki yıl önce bir televizyon programında "Vasiyetini yazdın mı?" sorusuna cevap veren Ürek, şu ifadeleri kullandı.ç

"Aslında bir yerde yazdım bir yerlerde duruyor galiba ama her sene bir şey değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun, bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okullarımıza ihtiyacımız var."

Mezarına gelmesini istemediği kişiler olup olmadığı sorusuna ise, "Diyebilirim. Camiadan değil, camiayı saymıyorum bile. Gönlümü kıran çok insanlar var. Camiadan değil ama benim gönlümü çok kırdılar. Çünkü ben salaklık derecesinde safım" yanıtını vermişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

