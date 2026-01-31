Fatih Ürek'in son röportajı gündem oldu: Hayalleri yarım kaldı

Türk eğlence dünyasının sevilen isimlerinden Fatih Ürek, 15 Ekim tarihinde evinde geçirdiği kalp krizinin ardından başlayan yaşam mücadelesini kaybetti. Hastaneye kaldırıldığı ilk anlarda kalbi 20 dakika boyunca duran ve doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen ünlü sanatçı, aylarca yoğun bakımda tedavi gördü. 92 gün boyunca entübe edilen ve yaşam savaşı veren Ürek, 30 Ocak akşamı 59 yaşında hayata gözlerini yumarak sevenlerini yasa boğdu.

VEFATINDAN ÖNCEKİ ÇARPICI İTİRAFLARI

Fatih Ürek'in vefatından kısa bir süre önce katıldığı programlardaki açıklamaları, sanatçının iç dünyasına dair duygusal detayları ortaya çıkardı. Yapay zeka Alara X'in programında samimi bir itirafta bulunan Ürek, sahneye çıkamamanın kendisi için bir tükeniş olacağını belirterek, dışarıdaki süslü imajının aksine evinde çok yalnız bir adam olduğunu dile getirmişti. Ürek, "Eğer ben sahnelere devam edemezsem tükenişim olur, biterim gibi geliyor bana. Çünkü başka bir amaç kalmıyor gibi geliyor bana. Dışarıda çok süslü, püslüyüm ama evde yırtık tişörtle bile otururum. Çok yalnız bir adamım" ifadelerini kullanmıştı.

YARIM KALAN İDEALLER VE HAYALLER

Saba Tümer'in programında gelecek planlarından bahseden sanatçı, en büyük idealinin bir alaturka albüm hazırlamak ve Harbiye'de dev bir konser vermek olduğunu söylemişti. Ünlü şarkıcı "Hala yapmak istediğim şeyler var. Benim en büyük idealim şu anda alaturka albüm yapmak ve Harbiye'de konser yapmak. Tam bir alaturka yapmak istiyorum. Bir hayalimi daha gerçekleştirmiş olacağım." demişti.

SANAT YOLCULUĞU VE BAŞARILARI

1966 Erzurum doğumlu olan Fatih Ürek, sanat kariyerine Bursa'da adım attıktan sonra İstanbul'a taşınarak geniş kitlelerce tanındı. İlk albümü "Yaktı Yaktı" ile büyük ses getiren sanatçı, özellikle 2008 yılında çıkardığı "Hadi Hadi" şarkısı ve kendine has sahne şovlarıyla hafızalara kazındı. Müzik kariyerinin yanı sıra televizyon programlarındaki sunuculuğuyla da izleyicilerin beğenisini topladı.

SON YOLCULUĞUNA YARIN UĞURLANACAK

Ünlü sanatçının cenaze töreni bilgileri de netleşti. Fatih Ürek, 1 Şubat Pazar günü Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.