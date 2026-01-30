Fatih Ürek kimdir?

Ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ürek'in ölüm haberini gazeteci Müge Dağıstanlı şu ifadelerle duyurdu:

"15 Ekim’de geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek hayatını kaybetti. Nurlar ve huzur içinde uyu Fatih… Seni çok ama çok özleyeceğiz…"

FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 Erzurum doğumlu olan Fatih Ürek, ailesiyle yerleştiği Bursa'da sanat hayatına henüz 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’na girerek adım atmıştır. 20 yaşına kadar tiyatro oyuncusu olarak görev yapan sanatçı, ardından ses sanatçısı olma hedefiyle İstanbul'a taşınmış ve müzik kariyerine odaklanmıştır. 1993 yılında ilk albümünü çıkaran Ürek, müzikal yolculuğunda pop ve fantezi türlerinin yanı sıra Klasik Türk Müziği çalışmalarına da yer vermiştir.

Fatih Ürek

Son Dakika | Fatih Ürek hayatını kaybetti

Kariyeri boyunca çok yönlü bir sanatçı kimliği sergileyen Ürek; Neredesin Firuze, Şeytanın Pabucu, Ruhsar ve Jet Sosyete gibi pek çok dizi ve sinema projesinde rol almıştır. 2008 yılında yayınladığı "Sus" albümündeki "Hadi Hadi" ve "Sus" şarkılarıyla müzik listelerinde zirveye yerleşerek geniş kitlelere ulaşmıştır. Sanatçı, son yıllarda ise televizyon dünyasındaki başarısıyla öne çıkmıştır.