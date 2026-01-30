Son Dakika | Fatih Ürek hayatını kaybetti

Son Dakika | Fatih Ürek hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son Dakika haberi... Ekim ayında geçirdiği kalp krizinin ardından bir süredir hastanede tedavi gören Fatih Ürek hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

Fatih Ürek'in sağlık durumunu açıkladıFatih Ürek'in sağlık durumunu açıkladı

ÜNLÜ ŞARKICI KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Aylardır yoğun bakımda tedavisi süren Fatih Ürek'ten acı haber geldi.

Geçirdiği kalp krizinden sonra durumu kritik seyreden Ürek, bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

MENAJERİ SAATLER ÖNCE SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERMİŞTİ

Fatih Ürek'in menajeri, saatler önce Ürek'in sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

Ürek'in menajeri, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde menajerimiz ve hastane tarafından kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, dualarınızı eksik etmemenizi rica ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Magazin
Son dakika | Fenomen Mika Raun gözaltına alındı
Son dakika | Fenomen Mika Raun gözaltına alındı
Doğuş'un eşi isyan etti: Kurban olayım geri gel!
Doğuş'un eşi isyan etti: Kurban olayım geri gel!