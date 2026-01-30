Son Dakika | Fatih Ürek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

Fatih Ürek'in sağlık durumunu açıkladı

ÜNLÜ ŞARKICI KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Aylardır yoğun bakımda tedavisi süren Fatih Ürek'ten acı haber geldi.

Geçirdiği kalp krizinden sonra durumu kritik seyreden Ürek, bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

MENAJERİ SAATLER ÖNCE SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERMİŞTİ

Fatih Ürek'in menajeri, saatler önce Ürek'in sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

Ürek'in menajeri, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde menajerimiz ve hastane tarafından kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, dualarınızı eksik etmemenizi rica ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

