15 Ekim'de evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, o tarihten bu yana yoğun bakımda tedavi görüyor.

Yoğun bakımda tedavisi süren Fatih Ürek'in sağlık durumu kamuoyunda merak konusu olurken, ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama avukatı tarafından yapıldı.

"KISMİ OLARAK OLUMLU YÖNDE SEYRETMEKTEDİR"

Fatih Ürek’in avukatı Berrin Ayata, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: