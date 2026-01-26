Fatih Ürek'in sağlık durumunu açıkladı
15 Ekim'de evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, o tarihten bu yana yoğun bakımda tedavi görüyor.
Yoğun bakımda tedavisi süren Fatih Ürek'in sağlık durumu kamuoyunda merak konusu olurken, ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama avukatı tarafından yapıldı.
"KISMİ OLARAK OLUMLU YÖNDE SEYRETMEKTEDİR"
Fatih Ürek’in avukatı Berrin Ayata, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Fatih Ürek’in klinik takibi, uzman doktorları tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Uygulanan yoğun bakım prosedürleri sonucunda iyileşme süreci kısmi olarak olumlu yönde seyretmektedir.
Bu zorlu süreçte desteklerini esirgemeyen T.C. Sağlık Bakanlığı’na, hastane yönetimine, tüm sağlık çalışanlarına; duaları ve mesajlarıyla yanımızda olan kıymetli dostlarına ve sevenlerine teşekkürlerimizi sunarız."