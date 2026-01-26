Hazal Kaya sessizliğini bozdu: İyi ki Tarkan'la tanışmadım

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, son dönemde gündem olan hareketleri hakkında ilk kez konuştu. Meryem Uzerli'ye verdiği tepki ve Gülşen'in elini öptüğü anların gündem olmasının ardından Kaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Suudi Arabistan’da düzenlenen Joy Awards 2026 töreninde karşılaştığı Meryem Uzerli'ye, "Yaşlan artık be kadın!" diyerek hayranlığını dile getiren, hemen ardından konserine gittiği Gülşen'in elini öpüp başına koyan Hazal Kaya, sosyal medyadaki yorumlara karşılık verdi.

Testo Taylan'dan Müge Anlı itirafı

"NE YAPACAĞIMI KİM BİLİRDİ?"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Ya siz benim her davranış bozukluğumu görüntülemeye yemin mi ettiniz. Tövbe... İyi ki Tarkan'la tanışmadım bu arada... Ne yapacağımı kim bilirdi o zaman ben bilemem çünkü."

Leonardo DiCaprio'dan Oscar çıkışı!