Hazal Kaya sessizliğini bozdu: İyi ki Tarkan'la tanışmadım
Hazal Kaya, Meryem Uzerli ve Gülşen'e yaptığı hareketlerin sosyal medyada gündem olmasının ardından sessizliğini bozdu. Kaya, "İyi ki Tarkan'la tanışmadım" diyerek dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, son dönemde gündem olan hareketleri hakkında ilk kez konuştu. Meryem Uzerli'ye verdiği tepki ve Gülşen'in elini öptüğü anların gündem olmasının ardından Kaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Suudi Arabistan’da düzenlenen Joy Awards 2026 töreninde karşılaştığı Meryem Uzerli'ye, "Yaşlan artık be kadın!" diyerek hayranlığını dile getiren, hemen ardından konserine gittiği Gülşen'in elini öpüp başına koyan Hazal Kaya, sosyal medyadaki yorumlara karşılık verdi.

"NE YAPACAĞIMI KİM BİLİRDİ?"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Ya siz benim her davranış bozukluğumu görüntülemeye yemin mi ettiniz. Tövbe... İyi ki Tarkan'la tanışmadım bu arada... Ne yapacağımı kim bilirdi o zaman ben bilemem çünkü."

