Testo Taylan'dan Müge Anlı itirafı: Program yayından kalktı
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan, Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana programına katıldıklarını ancak bölümün yayınlanmadığını söyledi. Yaşananları anlatan Taylan, "Müge Anlı bizi bayağı azarladı" dedi.
Sosyal medyada çektiği ev ziyareti videolarıyla tanınan Testo Taylan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Bir video paylaşan Taylan, aylar önce Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana isimli yarışmaya katıldıklarını ancak bölümün yayınlanmadığını açıkladı.
"MÜGE ANLI BİZİ BAYAĞI AZARLADI"
Yaşananları anlatan Taylan, şu ifadeleri kullandı:
- "Bundan yaklaşık 6 ay önce biz bir televizyon programına katıldık Güven Bana diye. Biliyorsunuz, iki tane yarışmacı var, koltuklar yaklaşıyor falan filan. Biri basıyor parayı alıyor ya da devam ediyorlar. Müge Anlı sunuyordu hatta. Biz katıldık programa, benim ekipte Tolunay Ören, Konsol Oyun falan.
- Bölüm yayınlanmadı, program yayından kalktı. İyi ki de yayınlanmadı. Bayağı kötü bitti sonu. Ben çok risk aldım. Benim partnerim de pek bana uyumlu biri değildi. Elektriğimiz de uyuşmadı. O yarışmanın konseptini zaten biliyorsunuz. Aslında tek kişi yarışmıyor, iki kişi yarışıyor. Bir taraf biliyor, diğer taraf hiçbir şey bilmiyor.
- O görüntülere de ulaşırsak kıyamet yani. Müge Anlı falan bizi bayağı azarladı orada. Yönetmen Tolunay'ı azarladı. Orada biraz argo konuştu Tolunay."
