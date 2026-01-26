Testo Taylan'dan Müge Anlı itirafı: Program yayından kalktı

Sosyal medya fenomeni Testo Taylan, Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana programına katıldıklarını ancak bölümün yayınlanmadığını söyledi. Yaşananları anlatan Taylan, "Müge Anlı bizi bayağı azarladı" dedi.