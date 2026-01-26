Leonardo DiCaprio'dan Oscar çıkışı: Onsuz bu film olmazdı!

Leonardo DiCaprio'dan Oscar çıkışı: Onsuz bu film olmazdı!
Yayınlanma:
Savaş Üstüne Savaş filmiyle bir kez daha Oscar’a aday gösterilen Leonardo DiCaprio, rol arkadaşı Chase Infiniti’nin adaylık alamamasına sitem etti.

2026 Oscar Ödülleri'nde adayların açıklanmasıyla birlikte sinema dünyasında büyük bir heyecan yaşanırken, en çok konuşulan isimlerden biri Leonardo DiCaprio oldu.

"Savaş Üstüne Savaş" (One Battle After Another) ile "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilen DiCaprio, rol arkadaşı Chase Infiniti'nin listede yer almamasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

leonardo-dicaprio.jpg

Oscar adayları açıklandıOscar adayları açıklandı

"O, BU FİLMİN DOKUSUYDU"

2016 yılında Diriliş (The Revenant) ile kazandığı Oscar'ın ardından yeniden favoriler arasında gösterilen DiCaprio, verdiği son röportajda hayal kırıklığını açıkladı. Rol arkadaşı Chase Infiniti’nin performansının görmezden gelinmesine tepki gösteren aktör, şu ifadeleri kullandı:

"O, bu filmin dokusuydu. Kalbi ve ruhuydu. Onun performansı olmasaydı 'Savaş Üstüne Savaş' olmazdı. Genç bir oyuncunun ilk filminde, yapımın tüm duygusal ağırlığını taşıması neredeyse imkansız bir görevdi. Kendisiyle gurur duymalı ve hepimiz onunla gurur duyuyoruz."

chase-infiniti-one-battle-after-another.jpg

Filistin'deki katliama ses çıkartan Oscar ödüllü yıldız dev şirket tarafından kara listeye alındıOscar ödüllü yıldız kara listeye alındı

OSCAR YARIŞINDA 13 DALDA ADAYLIK

Chase Infiniti adaylık alamasa da Savaş Üstüne Savaş, "En İyi Film" dahil olmak üzere toplam 13 dalda adaylık elde etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Magazin
Fatih Ürek'in sağlık durumunu açıkladı
Fatih Ürek'in sağlık durumunu açıkladı
Hazal Kaya sessizliğini bozdu: İyi ki Tarkan'la tanışmadım
Hazal Kaya sessizliğini bozdu: İyi ki Tarkan'la tanışmadım