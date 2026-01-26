Leonardo DiCaprio'dan Oscar çıkışı: Onsuz bu film olmazdı!

2026 Oscar Ödülleri'nde adayların açıklanmasıyla birlikte sinema dünyasında büyük bir heyecan yaşanırken, en çok konuşulan isimlerden biri Leonardo DiCaprio oldu.

"Savaş Üstüne Savaş" (One Battle After Another) ile "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilen DiCaprio, rol arkadaşı Chase Infiniti'nin listede yer almamasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"O, BU FİLMİN DOKUSUYDU"

2016 yılında Diriliş (The Revenant) ile kazandığı Oscar'ın ardından yeniden favoriler arasında gösterilen DiCaprio, verdiği son röportajda hayal kırıklığını açıkladı. Rol arkadaşı Chase Infiniti’nin performansının görmezden gelinmesine tepki gösteren aktör, şu ifadeleri kullandı:

"O, bu filmin dokusuydu. Kalbi ve ruhuydu. Onun performansı olmasaydı 'Savaş Üstüne Savaş' olmazdı. Genç bir oyuncunun ilk filminde, yapımın tüm duygusal ağırlığını taşıması neredeyse imkansız bir görevdi. Kendisiyle gurur duymalı ve hepimiz onunla gurur duyuyoruz."

OSCAR YARIŞINDA 13 DALDA ADAYLIK

Chase Infiniti adaylık alamasa da Savaş Üstüne Savaş, "En İyi Film" dahil olmak üzere toplam 13 dalda adaylık elde etti.