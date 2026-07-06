Oscar ödüllü ünlü oyuncu Penelope Cruz, yıllar sonra yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Dünyaca ünlü yıldız, babasını kaybettiği gün yaşadığı büyük acıya rağmen saatler sonra kamera karşısına geçerek komedi filmi çekimlerine devam ettiğini anlattı.

Porter dergisine konuşan Penelope Cruz, 2016 yılında rol aldığı Zoolander 2 filminin çekimleri sırasında babasını ani bir kalp krizi nedeniyle kaybettiğini söyledi.

Ünlü oyuncu, "Babam sabah saat ikide öldü. Çok gençti, hiç beklemediğim bir anda kalp krizi geçirdi. Şoktan bayılacak gibi olduğumu hatırlıyorum." sözleriyle o gece yaşadığı acıyı anlattı.

"BİR KOMEDİ FİLMİ ÇEKMEM GEREKİYORDU"

Acısına rağmen işine devam etmek zorunda kaldığını belirten Cruz, "Pazartesi sabahı yine sette olmam, insanları güldürmeye çalışmam ve bir komedi filmi çekmem gerekiyordu." diyerek o dönemin kendisi için ne kadar zor geçtiğini dile getirdi.

Penelope Cruz, filmde birlikte rol aldığı Ben Stiller ile bu süreçte birbirlerine destek olduklarını da söyledi. Çekimler sırasında Stiller'ın da annesini kaybettiğini belirten oyuncu, yaşadıkları ortak acının aralarında güçlü bir bağ oluşturduğunu ifade etti.

"Ben'i her gördüğümde, 'Vay be, neler yaşadık' diyorum." sözleriyle o günleri hatırlatan Cruz, filmin her ikisi için de durmasının mümkün olmadığını söyledi.