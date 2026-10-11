Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın eski eşi konuştu! "Akıl ve vicdan sınırlarını aşan iftiralar"

Atilla Taş'ın 34 yaşında hayatını kaybeden kızı Sezen Taş'ın eski eşi Uğur Haliloğlu, hakkında ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Haliloğlu, çocuklarının güvenliği ve psikolojik sağlığının önceliği olduğunu vurgulayarak hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, 8 Ekim'de Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14'üncü katından düşerek 34 yaşında hayatını kaybetti.

İki çocuk annesi olan Sezen Taş'ın vefatının ardından eski eşi Uğur Haliloğlu hakkında ortaya atılan iddialar gündeme geldi. Haliloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hem evliliklerinin sona erme sürecine hem de çocuklarıyla ilgili iddialara değindi.

"YÜRÜTÜLEN LİNÇ KAMPANYASI, SESSİZ KALMAMI İMKANSIZ HALE GETİRMİŞTİR"

Uğur Haliloğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi aklamak uğruna, evlatlarımın annesinin anısını incitecek tek bir kelime dahi etmeyeceğim. ​Gerçek dışı iddiaları yayanlar hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarım.

İki evladımın annesi, 12 yılımı paylaştığım eski eşim Sezen’i kaybetmenin tarifsiz acısını ve şokunu yaşıyorum. Hayattaki en değerli varlıklarım olan çocuklarımın bu büyük travmayı en az hasarla atlatabilmesi için günlerdir sadece onlara sarılıyorum ve sessizliğimi koruyorum. Ancak, sosyal medyada ve basında yer alan, gerçeği yansıtmayan asılsız iddialar ve vicdansızca yürütülen linç kampanyası, sessiz kalmamı imkansız hale getirmiştir.

"EVLİLİĞİMİZ 11 AY ÖNCE SONA ERMİŞTİR"

​Öncelikle bilinmesini isterim ki; Sezen ile evliliğimiz 11 ay önce, karşılıklı anlaşarak, resmi ve hukuki olarak sona ermiştir. 'Boşanma aşamasındaydılar' veya 'kavgalıydılar' şeklindeki haberler tamamen asılsızdır. ​Olayın yaşandığı günün öncesinde, Sezen'in kendi talebiyle, çocuklarım pedagogların da bilgisi ve yönlendirmesiyle, karşılıklı görüşme sonucu tamamen Sezen’in onayı ve isteği dahilinde benimle birlikte Trabzon’a gelmişlerdir.

"EVLATLARIMIN ANNESİNİN ANISINI İNCİTECEK TEK BİR KELİME DAHİ ETMEYECEĞİM"

'Çocuklarını kaçırdı' şeklindeki korkunç iddialar, akıl ve vicdan sınırlarını aşan iftiralardır. Benim tek gayem, her zaman çocuklarımın güvenliği ve psikolojik sağlığı olmuştur ve olmaya devam edecektir. ​Sezen’in yaşadığı zorluklar, içsel mücadeleleri ve vefatına giden süreç, sadece bizim ve ilgili uzmanların bildiği, çocuklarımın annelerinin hatırasına duyduğum saygı gereği sonsuza kadar mahrem kalacak konulardır. Kendimi aklamak uğruna, evlatlarımın annesinin anısını incitecek tek bir kelime dahi etmeyeceğim.​

Şu an tek önceliğim, annelerini çok trajik bir şekilde kaybeden kızımın ve oğlumun bu süreci pedagoglar eşliğinde olabildiğince sağlıklı atlatmasıdır. Acımızı yaşayamadan maruz kaldığımız bu haksız saldırıların artık son bulmasını, evlatlarımın mahremiyetine, Sezen'in anısına ve kederli ailesinin acısına saygı gösterilmesini rica ediyorum. ​Gerçek dışı iddiaları yayanlar hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarım."